Kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü genci öldüren baba, daha önce de şikayetçi olmuş

Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri sürdüğü şahsı öldürmekten tutuklanan babanın, daha önce de aynı olaydan dolayı öldürdüğü çocuktan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Olay, 14 Ağustos günü Yüreğir’e bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; teknik servis elemanı olarak çalışan M.R.Y., teknik bir arızayı gidermek amacıyla kendisine verilen adrese doğru yola çıkmak için iş yerinden çıkıp servis aracına bindi. M.R.Y., çalıştığı iş yerine ait 01 GK 306 plakalı aracın arka kısmına binip, yola çıkmak üzereyken, bir anda elindeki silahla aracın arka kapısını açan Emrah B., “Sen kızıma tecavüz ettin, senin yüzünden psikolojik tedavi görüyor” diye bağırarak gencin üzerine 4 el ateş etti. Katil zanlısı, polis tarafından yakalanırken, M.R.Y. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde namus meselesi olduğunu, M.R.Y.'yi 15 yaşındaki kızı F.N.B.'ye tecavüz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı baba Emrah B., burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da cinayeti kızının namusunu yerde bırakmamak için işlediğini ve pişman olmadığını belirterek, "Namusum için yaptım. Namusumuzu yerde mi bulduk. Kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti başka yavrular mağdur olmasın diye yaptım. Cumhurbaşkanı'na yalvarıyorum, tecavüzcülere ağır cezalar verilecek kanunlar çıkarılsın. Biricik kızımı benden aldılar. Herkesin başına gelebilir. Bunların fotoları asılsın, ifşa edilsin" diye konuşmuştu.

Şikayetçi oldu, kızı 'gönül rızasıyla birlikte oldum' dedi

Mahkemeye sevk edilen zanlı baba Emrah B., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Babanın, kızıyla öldürdüğü şahsın ilişkisini kızının hamile olduğu ortaya çıkınca öğrendiği ve hemen polise giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada zanlı M.R.Y. gözaltına alındı. M.R.Y. kız çocuğunun sevgilisi olduğunu ve birbirlerini sevdiklerini, kendi rızasıyla birlikte olduklarını tecavüz etmediğini ileri sürdü. Polis kız çocuğunun da ifadesine başvurdu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun da "Biz M.R.Y. ile sevgiliydik, kendi rızamla onunla birlikte oldum" diye ifade verdiği öğrenildi. Bu ifadeler sonrasında M.R.Y.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı belirlendi.

Fatih Keçe

