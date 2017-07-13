Kız arkadaşına çıplak resimle şantaj iddiasına tutuklama

Samsun'da bir genç 17 yaşındaki kız arkadaşına kendisine gönderdiği çıplak resim ile şantaj yapıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki G.K. adlı kız, S.K.(28) adlı arkadaşının kendisine gönderdiği çıplak resmini sosyal medyada paylaşacağına dair kendisinden para isteyerek şantaj yaptığını ve cinsel istismarda bulunduğu iddia ederek şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, olayla ilgili S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.K.'nin kızdan ayrılmak isteyince kendisine iftira attığını iddia etti. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K., "çocuğun cinsel istismarı ve şantaj" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muammer Ay

