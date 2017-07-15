Kırkpınar’da erken final: Recep Kara ile İsmail Balaban eşleşti

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656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık 3. tur güreşleri Er Meydan’ında başladı. 16 başpehlivan çeyrek finale yükselebilmek için dualı çayırda kıyasıya mücadele edecek. 3. turda rakiplerini yenen 8 pehlivan, yarın Er Meydanında gerçekleşecek çeyrek final müsabakasında mücadele edecek.
3. tur eşleşmeleri şu şekilde:
“Salih Erinç ile Şahali Kurt. Fatih Atlı ile İsmail Erkal. Ali Gürbüz ile Faruk Akkoyun. Serhat Balcı ile Onur Şenel. Recep Kara ile İsmail Balaban. Mehmet Yeşil Yeşil ile Hamza Köseoğlu. Orhan Okulu ile Ünal Kahraman. Şaban Yılmaz ile Serkan Serttürk.”
Ahmet Cafer - Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı