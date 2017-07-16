Kırkpınar’da başpehlivanlık yarı finalistleri belli oldu

16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO Dünya Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası listesine girmeye hak kazanan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek finali heyecanı yaşandı.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin final günü müsabakalarında, çeyrek final güreşleri tamamlandı. Er Meydanı’nda dualı çayıra çıkan 8 altın kemer adayı başpehlivan, kıran kırana güreşler yaparak, yarı finale isimlerini yazdırdı.

Akdeniz derbisinin galibi ‘Okulu’

Başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarında güreşler, normal süreleri dolunca, puanlama bölümüne geçildi. Çeyrek final müsabakasında ‘Akdeniz derbisi’ olarak adlandırılan 2011-12 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz ve 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu’nun güreşinde adını yarı finale yazdıran isim Okulu oldu.

Yarı finalistler ‘altın’ puanlarla belli oldu

Kırkpınar’ın iki iddialı ismi 2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz ve 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı’nın kıran kıran güreşinde ise altın kemer yoluna devam eden isim Yılmaz oldu. 2013 yılı başpehlivanı İsmail Balaban ile Salih Erinç mücadelesinde ise yarı finale uzanan isim Balaban oldu. Hamza Köseoğlu ile Güreş Milli Takım eski kaptanı Serhat Balcı mücadelesinde de yarı finalist rakibini altın puanla geçen Köseoğlu oldu. Yarı finale ismini yazdıran başpehlivanların tamamı rakiplerini ‘altın’ puanla yendi.

Er Meydanı’nda yarı finalistler belli oldu

Başpehlivanlık çeyrek final müsabakası sonrası yarı finale çıkan isimler ise şöyle:

“2013 yılı başpehlivanı İsmail Balaban, 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu, 2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz ve Hamza Köseoğlu.”

Öte yandan, yarı final güreşlerinin bugün saat 15.30'da yapılacağı bildirildi.

Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız - Ahmet Cafer - Halil Dağ - Uygar Aydın