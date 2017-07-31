Kepçenin içerisinde sıkışan operatör feci şekilde can verdi

Kayseri'de yol yapımında çalışırken uçuruma düşen kepçenin içerisinde sıkışan operatör, feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Saroğlan ilçesine bağlı Muratbey köyü yakınlarında yol yapımında çalışan Sercan T. (27) yönetimindeki kepçe, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kepçenin içerisinde sıkışan operatör Sercan T. feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler, kepçe içerisinde hayatını kaybeden Sercan T.'nin cesedini yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkardı. Sercan T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

