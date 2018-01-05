Kazada yaralanan sağlık görevlileri diğer yaralının yardımına koştu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı, kaza sonrası yaralanan sağlık personeli kendilerinden önce diğer araçtaki yaralının yardımına koştu.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Antalya’ya dönen Serhat B. (29) idaresindeki 112 ambulansı kavşakta Osman Çamlıdere idaresindeki 06 FP 8084 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası ambulans sürücüsü Serhat B. kazayı yara almadan atlatırken, ambulansta bulunan sağlık personeli Yıldız B. (33) ve Dilek K. (30) ile hafif ticari araç sürücüsü Osman Çamlıdere yaralandı. Kazayı görenler tarafından olay yerine farklı bir ambulans çağrılırken yaralı sağlık personeli Yıldız B. ve Dilek K. ambulans gelinceye kadar kendi yaralarına aldırış etmeden yaralı sürücünün başından ayrılmadı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

