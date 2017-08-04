Kaybolan yaşlı kadını drone ile aradılar

Denizli’nin Bekilli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki şeker hastası kadın AFAD’ın drone ile araması sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 20.00 sularından evden çıkan 75 yaşındaki şeker hastası Kıymet Şenli’den yakınları haber alamadı. Gece saatlerine kadar eve gelmeyen Şenli’nin yakınları 112 acil servise haber verdi. Şenli’nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bekilli ilçesi etrafındaki ormanlık alanlarda çalışma yapan AFAD ekipleri, 75 yaşındaki kadının bulunması için bölgeyi drone ile havadan taradı. Ekipler, yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından yaşlı kadına sağ bir şekilde ulaştı. Şeker hastası yaşlı kadın sedyeye alınarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Medeni Topaloğlu