Karkas et sevkiyat işlemlerine bugün itibariyle başlanıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, karkas et sevkiyat işlemlerine bugün itibariyle başlandığı belirtilerek, "A101 ve BİM firmalarıyla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine bugün itibariyle başlanacaktır" denildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili kuruluşu olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşların et ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Bu çalışmalar kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından son açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Öncelikli hedefimiz, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılmasıdır. Bu maksatla Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılması hedeflenmiştir. Bilindiği üzere bu kapsamda iki gün önce, KDV dahil kıymayı 29,00 TL/Kilogram ve kuşbaşını 31,00 TL/Kilogram fiyatlarla Türkiye’nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacağıyla ilgili duyurumuz web sayfamızdan yayınlanmıştır. Bu duyuru kapsamında dün akşam saat 17.00'ye kadar 8 firma Kurumumuza müracaatta bulunmuştur. Kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından bu 8 firmanın başvurusu değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlediğimiz kriterlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iki firmayla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara Kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine bugün itibariyle başlanacaktır. Bu karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık MAP ambalajlı şekilde satışa sunulacaktır. Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır. Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacaktır. Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı et temin edilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir."