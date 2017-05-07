Karamollaoğlu: 'İktidar olursak tüm yatırımları durdururuz!'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İktidarın Saadet Partisi'ne geçmesi durumunda Türkiye’de şu anda yapılmakta olan bütün yatırımları durduracağını söyledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Saadet Partisi İlçe Genel Kurul toplantısında konuşan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Biz prensip itibariyle başkanlık sistemine hayır demiyoruz. Başkanlık sistemini benimsiyoruz" dedi. Referandumun psikolojik baskı altında yapıldığını iddia eden Karamollaoğlu, "Bütün baskılara rağmen kıl payı 48,5-51,5 arasında bir ‘evet’ çıktı. Onun üzerinde de tereddütler işmar edildi. Kararımıza göre Yüksek Seçim Kurulu biraz acele hareket etti. Oysaki biraz sabır gösterse belki de yine aynı neticeler ilan edilecek ve kamuoyunda bir tatmin doğacaktı" diye konuştu.

Seçimlere çok uzun zaman kalmadığını söyleyen Karamollaoğlu, "En geç iki sene sonra ama büyük bir ihtimalle daha da yakın bir gelecekte seçime hazır olmamız gerekiyor. Bu konuda son atılan bir takım adımlar bizim süratle seçime hazırlanmamız gereğini ortaya koydu" dedi.

Türkiye’nin bir numaralı meselesinin kamplaşma ve kutuplaşma olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Toplumumuz ikiye bölündü, evet oyu verenler hayır oyu verenleri teröristlikle, hainlikle itham ediyor. Hayır oyu verenler ise evet oyu verenleri bölücülükle suçluyor. Neyi oyladığımızı bilmeden bu tarzdaki yaklaşımlar bizi birbirimize düşman haline getirir. Bu da Türkiye üzerinde hain emelleri olan ülkelerin, toplulukların işine yarar" dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye’nin başlıca meselelerini terör, dış politika, ekonomi, ahlaki yozlaşma, adalet sistemi başlıklarında sıraladı.

"İktidar olsak devam eden bütün yatırımları durdururuz"

İktidarın Saadet Partisi'ne geçmesi durumunda Türkiye’de şu anda yapılmakta olan bütün yatırımları durduracağını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biraz garip gibi geliyor. Ama başka çaremiz yok. Bir insan kangren olup hastaneye düşse, eğer mecbur kalırsa kolunu bacağını doktor keser mi, niye? Kangren olup vücudun diğer taraflarına zarar vermesin diye. Bizde şimdi aynen öyle yapıyoruz, Türkiye biraz daha güzelleşsin ama hastalığı? Hastalığıyla kimse ilgilenmiyor. Biz iktidara gelsek bütün bu yatırımları, bütün inşaatları durdururuz dedim. Bitmeye yakın bir noktaya gelmiş yatırımları bitirerek istifade edebileceğimizi kullanırız. Biz iktidar olsak kaynaklarımızın tamamını üretime dönük yatırımlara ayırırız. Yatırımlarımıza tarımda, hayvancılıkta, madencilikte ve sanayide öncülük veririz. Bunun envai çeşit örneği var. Bursa'da kimya sanayi vardı, şimdi gidiyor. Otomotiv sanayi var, tekstil sanayi var ama bunların sahibi yok. Kimse bunların derdiyle dertlenmiyor. Başını bırakmış gidiyor. Motorunu hala dışarıdan getireceğiz. Ya 50 senedir Türkiye’de otomotiv sanayi olacak, 50 senedir biz kendi motorumuzu yapmayacağız. Bunda bir kasıt olmaz mı? Ancak kasıtlı olanlar bunu yapmaz. Şimdi şunu söylüyorlar, ‘Zaten 5-10 sene sonra içten yanmalı motorların ömrü bitecek.’ Kim demiş. Niye Avrupa, Amerika hala bütün gücüyle bu yatırımları devam ettiriyor? Bizi uyutuyorlar. Devlet uyumayacak onlar uyusa bile. Onun için biz farklıyız."

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından yapılan seçimde mevcut Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız ve ekibi yeniden seçildi.