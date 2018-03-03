Karadeniz’de balık kalmayınca Trabzon'a balıklar Ege’den geldi

Karadeniz'de hamsi avının bu yıl beklentilerin aksine kötü geçmesi ve kıyı balıklarının da avının az olması nedeniyle Trabzonlu balıkçılar çareyi Ege Denizi'nde avlanan balıkları ve kafes balıklarını satmakta buldu.

Ege Denizi'nde avlanan kupes balığı ve sardalyaları İzmir'den getirerek satan Trabzonlu balıkçılar tezgahlarında bu balıkların yanı sıra denizlerdeki kafeslerde yetişen somon, levrek ve çipura da da satıyor. Az miktardaki istavrit de tezgahta yerini alırken, hamsi ise denizların ardından tezgahlardan da ayağını çekti. Trabzonlular bu mevsimde bu duruma her ne kadar alışık olmasalar da başka çarelerinin olmadığını belirtiyor.

ın tezgahını bugünlerde ’a getirilen Kupes balığı tezgahlarda yerini alırken vatandaşlar bu balığa pek alışık olmadıklarını söylediler.

Bazı vatandaşlar Kupes Balığı'nı ilk kez gördüklerini ifade ederken yaklaşık 50 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Kemal Gürsoy, Karadeniz’in artık av vermediğini özellikle İzmir’den gelen Kupes Balığı'nı satmaya başladıklarını söyledi.

Trabzonlu Kupes Balığı'nı tanımıyor

Trabzonlu'nun bu balığı tanımadığını kaydeden Gürsoy, “Bu sektörde 50 yılım geçti. 50 yılda denizlerde çok şey değişti. Karadeniz, ülkemizin her tarafına gönderirken şimdi ilimize balık dışarıdan balık geliyor. Şu an tezgahlarımızda İzmir’den gelen Kupes Balığı'nı satıyoruz. Karadeniz’de balık avlanmadığı için mecburen Kupes Balığı'nı satıyoruz. Trabzonlu bu balığı tanımıyor, genellikle izmarite benzetiyor” dedi.

Vatandaşlarda Hamsi almaya geldiklerini ancak bulamadıklarından yakınırken Kupes Balığı'nın ismini hiç duymadıklarını söylediler.

Bekir Koca-Gökmen Şahin

