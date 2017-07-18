Kandahar’dan NASA’ya bir başarı hikâyesi

Afgan asıllı Hidayatullah Arghandabi’nin yaşam öyküsü bugünlerde üniversite tercihi yapacak birçok gence ilham verecek. Kandahar’da doğan Arghandabi, İstanbul Aydın Üniversitesinde (İAÜ) burslu okurken önce model uydu projesi için NASA tarafından ABD’ye davet edilen ekibin içinde yer aldı. Ardından mezun olur olmaz dünyanın en büyük enerji firmalarından birinde çalışmaya başladı.

1990’lı yılların sonuyla 2000’li yılların başlarına damgasını vuran Taliban ve El-Kaide terörü ile Afganistan Savaşı, birçok hayatı söndürdüğü gibi, birçok insanı da vatanından ederek mülteci konumuna getirdi. Ancak vatanından kopmak zorunda kalan kimi insanların Türkiye tercihleri de hayatlarını bambaşka bir şekilde etkiledi.

Mezun olur olmaz dev firmaya girdi

Bunlardan biri de, Afganistanlı genç mühendis Hidayatullah Arghandabi. 1994 yılında, Taliban ve El-Kaide terörünün bütün Afganistan’ı kasıp kavurduğu günlerde, Kandahar’da dünyaya gelen Arghandabi, 2013 yılına kadar terör, şiddet, kan, gözyaşı ve savaşın içinde yaşadı. 2013 yılında kazandığı başarı bursuyla İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünde yükseköğretime başlayan Arghandabi, bu yıl üniversiteden mezun oldu. Mezun olur olmaz dünyanın en büyük enerji firmalarından biri olan Nordex’te çalışmaya başladı.

“Kandahar’da vurulmamız işten bile değildi”

Konuyla ilgili konuşan ve sözlerine “Okuldan içeriye ilk girdiğimde çok heyecanlanmıştım” diye başlayan Arghandabi, “Okul benim için çok büyüktü ve mutluydum. Terör saldırılarından uzak, dost ve onurlu bu millet bana kucağını açmıştı. Kandahar’daki lise yıllarım terörle doluydu. Okuduğum okulda herhangi birimize bir merminin isabet etmesi işten bile değildi. Belki biz de buna alışmıştık ve bir süre sonra bize normal gelmeye başlamıştı. Onurlu ve dost bir millet olan Türklerin benim gibi gençlere kucak açması da çok mutlu ediciydi” ifadelerini kullandı.

NASA ekibinde de yer aldı

İAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kulübünün 2016 yılında gerçekleştirdiği NASA Model Uydu Projesi’nde de yer alan ve NASA’da çalışma fırsatı yakalayan Arghandabi, “Bu tecrübe benim için son derece heyecan vericiydi. Evet, üniversite yıllarım kolay geçmedi belki. Dost ve kardeş bir ülkede olsam da neticede ‘yabancı’ idim. Zorlu sınavlar, uzun geceler yaşadım. Ancak İAÜ’de edindiğim arkadaşlıklar, üniversitenin sağladığı teknolojik altyapı olanakları, alanında gerçekten de duayen hocalar ve özellikle de üniversite yönetiminin teşvik edici tavrı sayesinde, şimdi geriye dönüp baktığımda kendimi şanslı bile hissediyorum” diye konuştu.

Üniversite tercihim hayatımı değiştirdi

Üniversitede ve Türkiye’de edindiği tecrübelerin hayatını büyük ölçüde şekillendirdiğini ifade eden Arghandabi, “Burada önce kendime, sonra da topluma karşı dürüst olmayı öğrendim. Asla pes etmedim. Tekrar, tekrar denedim. Hayal etmekten asla vazgeçmedim. Hayal ettim ve azimle adım attım. Değerli hocalarım da beni motive ettiler ve yürüdüğüm bu yolda bana rehber oldular. Bazen Türkiye’ye gelmesem nerelerde olurdum diye düşünüyorum. Allah saklasın ama, muhtemelen Kandahar’daki mezarlıkta yatanlardan biri de ben olurdum” dedi. Arghandabi son olarak büyük bir misafirperverlikle kendilerini ağırlayan dost ve kardeş Türkiye’ye ve İstanbul Aydın Üniversitesine teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

