Kan donduran itiraf: ‘Köpeklerin toprağı eşelediğini görünce…’

Konya’da 1,5 yıl önce ortadan kaybolan kişinin iş ortağı yeğeni tarafından öldürüldükten sonra boş bir alana gömüldüğü belirlendi.

16 Ağustos 2016 tarihinde yakınlarının ulaşamadığı ve evine dönmeyen Ebubekir K.’nın (33) bulunması için eşi Canan K. kayıp başvurusu yaptı. Aramalarda şahsa ulaşamayan polis verilen bilgiler doğrultusunda en son görüştüğü iş ortağı ve yeğeni Abdullah K.’yı (36) bulmaya çalıştı ancak bu şahsın da yasa dışı yollarla Azerbaycan’a kaçtığı belirlendi. Şüphelinin 8 ay sonra Türkiye’ye gelerek iş başvurusunda bulunduğunun tespit edilmesinin ardından İstanbul’da kaldığı eve operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdullah K.’yı yakaladı.

Kemikleri bulundu

Cinayeti polise itiraf eden şahsın merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde boş alanda gösterdiği yerde yapılan kazıda amcası Ebubekir K.’nın kemikleri bulundu.

Kan donduran itiraf

Amcasına 150 bin lira borcu olduğu için tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini ileri süren Abdullah K., “Ayaklarına ateş ettim. Can çekişirken, ‘Çocuklarım sana emanet, onlara iyi bak’ dedikten sonra kafasına ateş ettim. Öldüğünü anlayınca önce elbiselerini çıkararak yaktım, sonra da kazdığım çukura gömdüm. Gömdükten birkaç gün sonra çukurun oraya gittim. Köpeklerin toprağı eşelediğini fark edince buraya bir kamyon hafriyat döktüm. Azerbaycan'a kaçıncaya kadar çukurun oraya gelip amcama dua ettim” dedi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Abdullah K. Konya Adliyesine sevk edildi.

Mustafa Beşer