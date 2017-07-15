Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Milli birlik yürüyüşü düzenlendi

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ulu camide kılınan akşam namazının ardından toplanan vatandaşlar, Azerbaycan Bulvarından Trabzon bulvarına kadar kortej yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Düzenlenen kortej yürüyüşüne Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ile yüzlerce vatandaşın katılımıyla, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşünü tamamladı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye slogan attı. Yürüyüşün sonunda vatandaşlar Trabzon Bulvarı valilik önünde toplandı, burada toplanan vatandaşlar mehter takımının gösterisini izledi. Sabahın erken saatlerine kadar Demokrasi nöbeti devam edecek.

Halil Koyun - Muhammet Özer