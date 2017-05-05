Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TUSKON soruşturması kapsamında yargılanan ve dün tahliye olan damadı ile ilgili konuştu. Topbaş yaptığı açıklamada, "Ben tavrımı ilk günden koydum. Peygamber Efendimizin(S.A.V) buyurduğu gibi, 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' " dedi. Topbaş, ayrıca tahliye sonrası damadını gördüğünü söyledi.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, metro hattı sözleşmesi imza töreninin ardından basın mensuplarının TUSKON soruşturması kapsamında tahliye olan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile ilgili sorduğu soruları cevapladı. Topbaş 40 küsur yıllık siyasi hayatında yargıya intikal eden konularda asla konuşmadığını söyleyerek, "Bu yargıya olan saygımdan .Bu benim yakınım da olsa uzağım da olsa benim belediyemle ilgili konu da olsa böyle oldu. Ben tavrımı ilk günden koydum. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) buyurduğu gibi, 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Biz bu ahlaktayız. Ben bir aile reisiyim. Büyük bir aile. İstanbul ailesi. İstanbul'da yaşayan tüm fertlerin sorumluluğunu üstlenmiş biriyim. İstanbullunun mutluluğun düşünmek zorundayım. Hizmet etmek zorundayım. hizmetler için gelecekte de çok iyi algılanacağını biliyorum. Şu anda yargının halen devam etmekte olan konusuyla ilgili, beni de itham eden benim belediyelerle ilgili davalar olsun bunlarla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Çok da detayına bakmıyorum. Neyin nesidir onlara bakmıyorum. Ben işime bakıyorum. Büyük bir sorumluluk almış durumdayım. Benim bütün değerlerim bu kenti daha nasıl geliştirebiliriz. Bir yerlere takılarak, bir yerlerin kavgasında olmak istemiyorum. Yargı ve adalete güveniyorum.Adaletin herkese eşit mesafede olduğunu biliyorum.İnanıyorum adalet tecellisi herkesin beklediği bir şeydir. Adaletin vereceği karar önemlidir. Bununla ilgili yorumlar yapmamız yanlış olur" dedi.

Damadının sağlık sorunu ve görüp görmediği ile ilgili soruya ise Topbaş, "Ciddi bir rahatsızlığı vardı geçmişte kendisi takip edecek. Ben gördüm ama çok fazla değil. Çok detaylı değil" cevabını verdi.

Caner Sönmez