Kadın doğum kliniğinde dehşet saçan emekli polis tutuklandı

Bursa'da, bir hastanenin doğum kliniğinde, eski arkadaşı olan kadın personeli ağır yaralayan emekli polis tutuklandı.

Olay, dün İhsaniye semtinde, FETÖ soruşturması kapsamında bakanlığa devredilen eski Rentıp, şimdiki adıyla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, tıbbi sekreter Arzu Ö. (45), görevi sırasında yanına gelen eski arkadaşı emekli polis Orhan B. (47) ile tartışmaya başladı. Belindeki silahı çeken Orhan B, hastaların gözü önünde 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Arzu Ö. hemen ameliyata alınırken, kaçmaya çalışan Orhan B. ise hastane güvenlikçileri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ahmet Faruk Çabuk

