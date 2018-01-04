Jandarma’dan 2 milyonluk sahte para operasyonu

Jandarma ekiplerince, Beyoğlu ve Bağcılarda yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, toplamda 2 Milyonluk sahte para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B. ve Ö.K. isimli şahısların ellerinde bulunan sahte paraları piyasaya sürmek üzere İstanbul’a geldikleri ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonunda şahısların kaldığı Beyoğlu'ndaki otel odasına operasyon düzenledi. Operasyonda Bin 740 adet sahte 100'lük ABD doları ele geçirilirken 2 şüpheli de yakalandı.

Bağlantılı oldukları düşünülen şahsa operasyon

Operasyonlarına devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bağlantılı olduğunu düşündüğü S.Ş. isimli şahsa da eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Şahsın bağcılar'da bulunan evine düzenlenen operasyonda, 394 adet sahte 100 ABD Doları, 485 adet sahte 200 EURO, 299 adet sahte 200 TL ve 33 adet sahte 100 TL ele geçirildi. S.Ş. ise yakalanarak gözaltına alındı.

tel odasından piyasaya sahte para

Olayla ilgili soruşturmasını derinleştiren jandarma ekipleri, S.B.'nin dolandırıcılıktan 1, Ö.K.'nin ise dolandırıcılıktan 3 sabıkasının olduğunu tespit etti. Şüphelilerin diğer illerden geldikleri ve dikkat çekmeden alış verişin yoğun olduğu bölgelerde, ellerindeki sahte paraları piyasaya sürebilmek için Beyoğlu’nda otele yerleştikleri anlaşıldı.

Baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.B. ve Ö.K. ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Operasyon anı kamerada

Yapılan operasyon anı ise saniye saniye jandarma kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Jandarma ekiplerinin bir eve girdiği ve arama yaptığı yaptığı görülüyor. Ekipler aramalarda para buluyor.Ayrıntılar geliyor...