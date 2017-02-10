İzmir'deki düğünde 1 dolar 103 gün sonra tahliye ettirdi

İzmir'de, FETÖ soruşturması kapsamında iş yerindeki çekmecesinde 1 dolar bulunan ve tutuklanan muhasebeci, 1 doların oğlunun sünnet düğününde atılan dolar olduğu ortaya çıkınca tahliye edildi

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında, iş yerinde 1 dolar bulunan muhasebeci E.D., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aylardır cezaevinde olan muhasebecinin avukatı Taşkın Kangal ise daha sonra müvekkilinin çekmecesinden çıkan bir doların, oğlunun düğününde atılan bir dolar olduğunu belirtip düğün resmini delil olarak soruşturma savcısına sundu. Yapılan kriminal incelemede, düğün fotoğrafında havada görülen bir doların, çekmecede çıkan bir dolar ile aynı olduğu, F serisi ile bir ilgisinin bulunmadığı tespit edildi. Gelen rapor üzerine savcı, 103 gün sonra muhasebecinin tahliyesine karar verdi.

"Düğünde atılan bir dolar olduğunu savunduk"

Öncelikle müvekkilinin beyanlarına inandığını, daha sonra düğündeki bir doların bulunduğu resmin incelenmesi için büyük mücadele verdiğini belirten Avukat Taşkın Kangal, "Müvekkilim oğlunun sünnet düğününde atılan bir doları hatıra olarak çekmecesinde saklamış. FETÖ olayları nedeniyle kendisinin adı polise verilmiş. İş yerine yapılan baskında çekmeceden bir dolar çıkınca mahkeme tutuklama kararı vermiş. Biz çekmecede bulunan bir doların, düğünde atılan bir dolar olduğunu savunduk. Yapılan inceleme sonucu haklılığımız ortaya çıktı" dedi.

