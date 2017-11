İYİ Parti İl Başkanı istifa etti!

Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti, Kocaeli İl başkanlığına geçtiğimiz hafta atanan İzmitli iş adamı Haluk Ulusoy görevinden istifa etti.

Yaklaşık bir hafta başkanlık yapan Haluk Ulusoy’dan bir açıklama geldi. İYİ Parti İl Başkanı Haluk Ulusoy, sağlık sorunları sebebiyle görevi bıraktığını kamuoyuna duyurdu.

“Geçen hafta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından atanarak il başkanı olarak görev yaptığım bir haftalık görev süresi içinde şahsım üzerinden İYİ Parti’ye gösterilen büyük teveccüh karşısında yaşadığım mutluluğu sizlere kelimelerle ifade etmem mümkün değil” diyen Ulusoy, “Özellikle Sayın Genel Başkan Meral Akşener Hanımefendi’nin doğdu ve büyüdüğü bu şehrin kamuoyunda ki önemi malumunuzdur. Bu bilinçle gelen her telefona cevap vermek, gelen her mesaja karşılık vermek için büyük çaba gösterdim. Bir haftadır neredeyse geceleri sadece 4 saat uyku için zaman bulabildim. Gün erken başladı ve çok geç bitti. Her ne kadar bu tempodan hiçbir mutsuzluğum olmasa da dün akşam sağlığım bu aşarı tempo karşısında uyarı vermeye başladı. Dün akşam aşırı yükselen tansiyonumu düşürmek çok uzun zaman aldı. Geçmişten beri gelen kardiyolojik problemlerinden ötürü son günlerde yüklendiğim aşırı stresin önümüzde ki günlerde de artarak devam edeceği gerçeği eşim ve çocuklarımdan bu sebeple gelen büyük baskı, doktorumun da onlara katılması beni karar almaya zorunlu kılmıştır. İYİ Parti hareketine sağlığım el vermediği için ilerleyen günlerde zarar vermemek adına henüz daha yolun çok başındayken İYİ Parti il başkanlığı görevimi bıraktığımı kamuoyuna saygıyla arz ederim” ifadelerini kullandı.

Murat Kanber