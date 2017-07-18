İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 18 Temmuz 2017

Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini arttırdı.

AKOM'DAN UYARI: SEL RİSKİ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları sel riskine karşı uyardı. AKOM'un hesabından atılan tweette ''#İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SEL RİSKİ ve FIRTINAYA DİKKAT! Yağmur ile birlikte hava serinliyor.'' denildi.