İstanbul’da dehşet anları

İstanbul’da psikolojik rahatsızlığı olduğu için anlaştığı bir kadına para karşılığında muska yazdıran tekstilci Serdal Aslan, durumunda düzelme olmaması üzerine kadından parasını geri istedi. Muskacı kadın sinirlenerek durumu kocasına bildirmesi üzerine meydana gelen olayda, tekstilci Aslan öldürüldü. Cinayetin anı ve hemen sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi İbrahim Karaosmanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası olan tekstilci Serdal Aslan, yaşadığı psikolojik rahatsızlığı işyerinden arkadaşlarına anlattı. Arkadaşı G.E., bulunduğu durumdan kurtulabilmesi için muska yazdırmasını önerdi. Öneriyi kabul eden Aslan, G.E’nin aracılığıyla Neslihan K. ile tanıştı. Tanışmalarının ardından Aslan, muska yazılması karşılığında Neslihan K’ya bir miktar para verdi. Ancak zaman geçmesine rağmen Aslan’ın durumunda bir değişiklik olmadı. Bunun üzerine dolandırıldığını düşünen Aslan, muskacı kadından parasını geri istedi, Neslihan K., ise aldığı parayı vermedi.

Kocası tartışmaları duyunca ortalık karıştı

Tartışmaların devam etmesi üzerine Neslihan K’nın kocası durumu öğrendi. Karısı ile yaşanan tartışmalara sinirlenen Necmi K., Aslan ile dışarıda görüşmek istedi. Kadının kocası ve oğlu ve Aslan, cadde üzerinde buluştu. Buluşmanın ardından muska parası yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Necmi K., tabancasını çekerek Aslan’a ateş etti. Aslan, kaçmaya çalıştı ancak göğsüne isabet eden kurşunla yere yığıldı. Aslan olay yerinde ölürken saldırı sırasında olayla ilgisi olmayan bir kişi de vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Olay sonrası kaçan Necmi K. ve olay yerine pompalı tüfekle geldiği belirlenen oğlu Mustafa K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Cinayet anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlı telefon ile konuşarak yoluna karşısına geçiyor. O esnada Aslan kaldırıma geliyor. Burada bir süre konuşan zanlı ile Aslan ardından kavga etmeye başlıyor. Aslan zanlıya tekme atıyor. Kavganın büyümesi üzerine zanlı tabancını çıkartarak Aslan’a ateş ediyor ve kaçıyor. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise panikle kaçışıyor. Ardında vatandaşlar, Aslan’ın yanına gidiyor.

Doğan Can Cesur

