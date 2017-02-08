İstanbul Sancaktepe’de kontrolden çıkan tır kamyonu ezdi: 2 yaralı

Sancaktepe’de kontrolden çıkan bir tırın kamyonu ezmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, tırın çarptığı kamyon ise parçalandı.

TEM Otoyolu yan yolda Hoca Nasrettin Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ahmet Gümüşoğlu’nun kullandığı 34 RRP 42 plakalı tır, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Ümit Gezer’in kullandığı 34 BCL 54 plakalı kamyona çarptı. Kazanın ardından kamyon parçalanırken, yan yatan tırın sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Tırın sürücüsü Ahmet Gümüşoğlu, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Her iki aracın sürücüsü de ambulansa taşınarak hastaneye gönderildi. Kazayı gören vatandaşlar, “Tır karşı şeritten geliyordu. Kontrolden çıkınca kamyona çarptı” dedi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yan yolun trafiği bir süre aksadı. Hastaneye kaldırılan sürücülerin tedavisi sürüyor.

Metin Başar - Mustafa Esen

