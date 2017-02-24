İstanbul Beyoğlu’nda zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evler, metruk binalar, araçlar ve çöpler didik didik aranırken 1'i kadın 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde bulunan birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleri tarafından önceden tespit edilen adreslere giren ekipler burada aramalar yaptı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Cadde üzerinde ki metruk binalar, çöpler ve araçlar üzerinde uyuşturucu madde arayan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalar sırasında polis ekiplerinin cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, operasyon kapsamında 1'i kadın 2 kişi de gözaltına alındı.



Murat Solak