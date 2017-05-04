İstanbul ablukaya alındı

İstanbul “Kurt Kapanı 3” uygulaması ile polis tarafından havadan, karadan ve denizden ablukaya alındı. Polis ekipleri önceden belirlenen noktalarda kuş uçurtmuyor. Uygulamaya özel harekat polisleri de zırhlı araçlarla eşlik ediyor.

İstanbul Polisi, “Kurt Kapanı 3” uygulaması ile kuş uçurtmuyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın bizzat yönettiği uygulama da Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinin aralarında bulunduğu noktalarda, 100 ekip ve 1500 polis görev alıyor. Uygulamada durdurulan araçlar ve şahıslarda GBT kontrolü yapılıyor. Havadan, karadan ve denizden yapılan uygulamalar ile İstanbul’ da güvenlik düzeyinin üst safhaya çıkması ve huzurun devamlılığı amaçlanıyor. Uygulamaya özel harekat polisleri de zırhlı araçlarla eşlik ediyor.

Murat Delice - Hüseyin Coşkun