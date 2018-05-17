İsrail'e tepki için herkes tek yürek oldu

İsrail devletinin yapmış olduğu saldırıyı kınama için düzenlenen etkinlikte Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, “Maalesef Müslümanlar bu gafletini sürdürdüğü sürece bu terörist devlet işini görmeye devam edecek” dedi.

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından Gazze sınırında Filistinlilerin şehit edilmesine tepkiler tüm yurtta büyüyerek devam ediyor. Çok sayıda Filistinlinin şehit olduğu saldırıların ardından Sakarya’da Milli İrade Derneğinin düzenlediği ‘Zulme Karşı Ses Ver’ mitingi Adapazarı Belediyesi önünde gerçekleşti. Mitinge Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, belediye başkanları, milletvekilleri aday adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Filistin’i savunurken, kendi ülkemizi savunuyoruz”

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Bugün burada terör devleti İsrail’in, mübarek Ramazan ayında yaptığı katliamı kınamak ve Filistinli kardeşlerimize sahip çıktığımızı göstermek için toplandık. Bu tür toplantıları, bu tür protesto türü toplantılarını bir bilinçlenme olarak görmek durumundayız. Hiçbir şey tesadüf değildir, bundan 20 sene önce Irak’ın başına bunlar gelecek deseydik kimse inanmazdı, bundan daha 7-8 sene evvel Suriye bu hale gelecek desek kimse ihtimal vermezdi. Bütün yapılanların hepsi planlı yapılıyor. Aslında biz bugün Filistin’i savunurken, kendi ülkemizi de savunuyoruz. Kendi ülkemizin sınırlarını savunuyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman bu tür bilinçlendirme toplantılarını küçümsemeden, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bu tür toplantıları yapmamızın çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak Emperyalizmin yaptığı hesapları hep beraber bozacağız inşallah” dedi.

“Dirilmemiz, güçlü olmamız lazım”

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Bu katliamın benzeri geçtiğimiz Ramazan ayında da yaşanmıştı. Bu katliamlar ne ilk, ne de son olacak. Çünkü Kudüs, bütün müşrik, münafık ve kafirlerin hedefinde olan bir ülke. Geçmişte bizim ecdadımız göğsünü siper ederek Kudüs’ü korumuş ve kurtarmıştır. Sultan Kılıçarslanlar, Selahattin Eyyubiler buralarda göğsünü siper etmiştir. Haçlı çapulcularını buralardan defetmişti. Günümüzde suni olarak kurdurulan aynen bir kanser hastalığını andıran bu terörist devlet maalesef gene Müslümanların kanını dökmeye başladı ve döküyor. Peki bu terörist devlete karşı İslam alemi birlik ve beraberlik içerisinde mi? Buna karşı önlem almak için ciddi gayretler içerisinde mi? Bunu Sisi’mi yapacak, Birleşik Arap Emirlikleri mi yapacak, Suudi Arabistan’daki Kraliyet zihniyeti mi yapacak, kim yapacak? Maalesef Müslümanlar bu gafletini sürdürdüğü sürece bu terörist devlet işini görmeye devam edecek. Onlar için Müslüman kanı helal. Müslüman olarak bizim ayağa kalkmamız, dirilmemiz, güçlü olmamız lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program ilahilerle devam etti.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

