İsrail, Mescid-i Aksa girişindeki dedektörleri kaldırdı

İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa kapılarına yerleştirdiği metal dedektörleri kaldırdı.

İsrail polisi, sözde güvenlik tedbiri nedeniyle Mescid-i Aksa kapılarına yerleştirdiği metal dedektörleri kaldırdı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin dedektörlerin kaldırılmasını kabul ettiği ancak yerine ileri teknoloji güvenlik sistemi kurulacağı belirtildi. Açıklamada, yeni kurulacak güvenlik sistemi ve görevlendirilecek yeni polis memurları için 28 milyon dolar tahsis edildiği bildirildi.

Eski Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Naci Bekirat, girişlerdeki dedektörlerin kaldırılacağını ancak güvenlik kameralarının bırakılacağını belirterek, “Filistinliler,Mescdi-i Aksa’da herhangi bir güvenlik önlemini hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini açıkladı. Filistinlilerin güvenlik kameralarını kabul edeceğini sanmıyorum" dedi.

Kudüs’teki gerginlik İsrail güçlerinin 14 Temmuz’da 2 İsrail polisinin öldürülmesinin ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasıyla ve 16 Temmuz’da Mescid-i Aksa girişlerine 9 metal dedektör yerleştirmesiyle yükselmişti.