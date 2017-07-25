İşçi minibüsü ile traktör yüklü çekici çarpıştı: 7 yaralı

Kastamonu’da işçileri taşıyan minibüs ile traktör taşıyan çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu 5 kilometrede sarımsak tarlasında çalışan işçilerin bulunduğu Kenan Balcıoğlu (34) idaresindeki 37 HF 459 plakalı minibüs ile üzerinde 0 kilometre traktör bulunan Muzaffer Uzun yönetimindeki 37 NB 539 plakalı çekici, kavşağa geldikleri esnada çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araçlardan çıkartılan ve yola savrulan yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Kenan Balcıoğlu ile minibüste bulunan tarım işçisi Hamide Beygirlioğlu, Şehri Aşçı (68), Refika Yavuz, Cemile Siviş ve Saliha Erik, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Semiha Karaoğlu ise Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde tedavi altına alındı. Kenan Balcıoğlu ile tarım işçisi Hamide Beygirlioğlu’nun durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazadan yara almadan kurtulan çekicinin sürücüsü Muzaffer Uzun ise jandarma ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza sonrası minibüs ile çekicide yakıt tankerleri patladı. Araçların motor aksamında dumanların çıkması üzerine emniyet güçleri, patlaması riskine karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçları kontrol ederek patlama riskine karşı önlemlerini aldı. Geniş güvenlik önlemleri arasında kaza yapan araçlar, çekici marifetiyle otoparka çekildi. Kaza nedeniyle Kastamonu-Taşköprü karayolu da bir süreliğine kapatıldı. Kaza nedeniyle minibüs, çekici ve çekicinin üzerindeki 0 sıfır kilometre traktör kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu

