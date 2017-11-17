İndirimi gören vatandaş akın etti, izdiham yaşandı

Onur Marketler zincirinin 155'inci şubesi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde açıldı. Vatandaşlar, açılışa özel indirimlerin bulunduğu mağazaya yoğun ilgi gösterdi. İndirimi duyan vatandaş soluğu markette alarak izdiham oluşturdu.

Bugün saat 14.00'da düzenlenen açılış törenine Onur Market Perakende Grup Başkanı Cemal Özen, Onur Market Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Ciniç ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı.

Açılış töreni öncesi konuşan Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Ciniç, "Yerel perakende öncüsü ve sözcüsü olmayı hedef edinmiş olan, bu misyona uygun mağazacılık anlayışıyla alışverişte onur sözünü kendimize ilke edinmiş Onur Market Kapaklı halkına tazelik, ekonomik ve kaliteli hizmet sözü vermek için buradayız" dedi.

Ciniç'in ardından Onur Market Perakende Grup Başkanı Cemal Özen'de bir konuşma yaptı. Özen, "Öncelikle böyle heyecanlı bir günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Alışverişte onur sözü diyerek çıktığımız bu yolda, her gittiğimiz bölgeye daha iyi fiyat, daha kalite, daha çok çeşit, müşterimizin ve alışverişimizin avantajına olan fırsatları sunmaya geldik. göreceksiniz ki mağazada Kapaklı'daki 3'üncü şubemiz olan hijyen ve güzel bir ortam göreceksiniz. Çerkezköy'de 5 mağazamız var. Toplam da 155 şube ve 5 bin personel ile perakende ve istihdama katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda Trakya'nın en büyüğü biziz ve Trakya yatırım yapmaktan hiç vazgeçmedik. Mağaza açılışlarımıza devam ediyoruz. Sizlere hizmet sunmayı, sizlere çeşit ve ucuzluk sunmayı temel ilke edinmiş bulunmaktayız. Bu sözleri ekip arkadaşlarımızla yerine getirmekten dolayı çok mutluyum. Mağazamızın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yapılan dua eşliğiyle açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından vatandaşlar mağazaya adeta hücum etti ve indirimli ürünleri almak için deyim yerindeyse birbirleri ile yarıştılar.

Uğur Arslan