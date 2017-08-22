İlker Başbuğ ve Haşim Kılıç, Akşener'e 'hayır' dedi

Flaş isim arayışına giren Akşenerciler, ilginç bir yöntem izliyor. İsimlerle doğrudan görüşmek yerine, katılımını istedikleri kişiyle dolaylı temas kurmayı tercih eden muhalifler, olumsuz cevap aldıklarında inkâr yolunu seçiyor.

MHP’li muhaliflerin isim arayışında öne çıkan önemli isimlerden biri olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yeni partiye ilişkin daveti “Siyaseti düşünmediği gerekçesiyle” reddetti. Aynı şekilde teklif götürülen Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç ve Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da bu oluşumda yer almayacaklarını ifade etmişlerdi.

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu ve eski DP Genel Başkanı Mehmet Ali Bayar’ın teklifi kabul ettiği öğrenildi. Muhalifler, Sözcü Gazetesi yazarı Ayşe Sucu, Yeniçağ Gazetesi yazarı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Nevzat Bor, eski MHP Milletvekili Nevzat Korkmaz, İstanbul eski Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım gibi isimlerin muhaliflerin teklifine olumlu cevap verdiği öğrenildi. Ayrıca eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın da oluşuma destek verdiği yönünde bilgi verilirken, hâlen muhaliflerin katılım için temas kurmaya çalıştıkları isimler arasında ünlü tarihçi İlber Ortaylı, CHP’li Aytun Çıray, İlhan Kesici ve AK Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır’ın da yer aldığı iddia edildi.

Öte yandan daha önce muhaliflerle hareket eden ancak sonradan uzaklaşan Koray Aydın da tekrar karar değiştirerek oluşumda yer alacağını açıkladı.

Ünsal Ergel - Türkiye gazetesi