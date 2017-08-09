İlhan Şeşen’den şok hareket

Ünlü sanatçı İlhan Şeşen, Bodrum’da tuvalet ihtiyacını sokakta giderdi.

Müzik dünyasının ünlü isimlerinden İlhan Şeşen Bodrum’da sabah saatlerinde para çektiği bankanın duvarına küçük tuvalet ihtiyacını yaparken görüntülendi. İnsanların şaşkın bakışları arasında kimseye aldırmadan banka duvarına tuvalet ihtiyacını yapan Şeşen, daha sonra ATM’den para çektikten sonra bölgeden ayrıldı. Bazı vatandaşların ise Şeşen’e yaptığı toplum dışı hareketten dolayı tepki gösterdiği öğrenildi.