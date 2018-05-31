İl içi atama sonuçları sorgulama| MEB il içi tayin açıklayan iLLER

Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? sorusu merak içerisinde sorgulanıyor. İl içi tayin sonuçları sorgula, il içi tayin sonuçları öğren gibi detaylar öğretmenler tarafından heyecan içerisinde sorgulanıyor. İşte 2018 il içi tayin sonuçları ile ilgili bütün merak edilenler.

2018 Öğretmenler için il içi tayin sonuçları sorgulama 2018 öğretmen il için atama sonuçları açıklandı, il içi tayin atama sonuçları sorgula, öğretmen il içi tayin atama sonuçları öğren gibi bütün detaylar bu haberde yer alıyor.

2018 öğretmen il için atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2018 öğretmenler için il içi yer değiştirme (atama) başvuruları 22-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması bekleniyordu. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 08 Haziran tarihinde başlayacak. İl içi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nereden yayınlanacağı merak konusu oldu. Sonuçlar, milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve henüz tüm ilçelerde belli olmadı ancak şu ana kadar açıklana illeri haberimiz aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

İl içi atama iptal başvurusu nasıl yapılır?

İl içi atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ataması çıkan öğretmenler, okulların kapanmasıyla birlikte 8 Haziran'da okullarından ilişiğini kesebilece. İl içi atama sonucu kararnameler 8 Haziran Cuma günü il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunsunlar ancak il içi isteğe bağlı atama iptali çok düşük bir ihtimaldir.

İL İÇİ KONTENJANLAR AÇIKLANDI

İl içi yer değiştirme inha listeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklandı. İşte, açıklanan o iller;

01 Adana İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

02 Adıyaman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

03 Afyon İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

04 Ağrı İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

05 Amasya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

06 Ankara İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

07 Antalya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

08 Artvin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

09 Aydın İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

10 Balıkesir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

11 Bilecik İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

12 Bingöl İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

13 Bitlis İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

14 Bolu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

15 Burdur İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

16 Bursa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

17 Çanakkale İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

18 Çankırı İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

19 Çorum İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

20 Denizli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

21 Diyarbakır İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

22 Edirne İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

23 Elazığ İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

24 Erzincan İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

25 Erzurum İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

26 Eskişehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

27 Gaziantep İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

28 Giresun İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

29 Gümüşhane İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

30 Hakkari İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

31 Hatay İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

32 Isparta İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

33 Mersin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

34 İstanbul İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

35 İzmir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

36 Kars İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

37 Kastamonu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

38 Kayseri İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

39 Kırklareli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

40 Kırşehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

41 Kocaeli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

42 Konya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

43 Kütahya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız (Açıklandı)

44 Malatya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

45 Manisa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

46 K.Maraş İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

47 Mardin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

48 Muğla İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

49 Muş İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

50 Nevşehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

51 Niğde İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

52 Ordu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

53 Rize İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

54 Sakarya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

55 Samsun İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

56 Siirt İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

57 Sinop İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

58 Sivas İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

59 Tekirdağ İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

60 Tokat İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

61 Trabzon İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

62 Tunceli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

63 Şanlıurfa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

64 Uşak İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

65 Van İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

66 Yozgat İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

67 Zonguldak İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

68 Aksaray İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

69 Bayburt İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

70 Karaman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

71 Kırıkkale İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

72 Batman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

73 Şırnak İl ihtiyaç listesi Tıklayınız

74 Bartın İl ihtiyaç listesi Tıklayınız