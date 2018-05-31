İl içi atama sonuçları sorgulama| MEB il içi tayin açıklayan iLLER

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2018 Öğretmenler için il içi tayin sonuçları sorgulama 2018 öğretmen il için atama sonuçları açıklandı, il içi tayin atama sonuçları sorgula, öğretmen il içi tayin atama sonuçları öğren gibi bütün detaylar bu haberde yer alıyor.
2018 öğretmenler için il içi yer değiştirme (atama) başvuruları 22-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması bekleniyordu. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 08 Haziran tarihinde başlayacak. İl içi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nereden yayınlanacağı merak konusu oldu. Sonuçlar, milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve henüz tüm ilçelerde belli olmadı ancak şu ana kadar açıklana illeri haberimiz aracılığı ile öğrenebilirsiniz.
İl içi atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ataması çıkan öğretmenler, okulların kapanmasıyla birlikte 8 Haziran'da okullarından ilişiğini kesebilece. İl içi atama sonucu kararnameler 8 Haziran Cuma günü il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunsunlar ancak il içi isteğe bağlı atama iptali çok düşük bir ihtimaldir.
İl içi yer değiştirme inha listeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklandı. İşte, açıklanan o iller;
01 Adana İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
02 Adıyaman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
03 Afyon İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
04 Ağrı İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
05 Amasya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
06 Ankara İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
07 Antalya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
08 Artvin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
09 Aydın İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
10 Balıkesir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
11 Bilecik İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
12 Bingöl İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
13 Bitlis İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
14 Bolu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
15 Burdur İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
16 Bursa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
17 Çanakkale İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
18 Çankırı İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
19 Çorum İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
20 Denizli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
21 Diyarbakır İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
22 Edirne İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
23 Elazığ İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
24 Erzincan İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
25 Erzurum İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
26 Eskişehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
27 Gaziantep İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
28 Giresun İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
29 Gümüşhane İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
30 Hakkari İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
31 Hatay İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
32 Isparta İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
33 Mersin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
34 İstanbul İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
35 İzmir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
36 Kars İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
37 Kastamonu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
38 Kayseri İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
39 Kırklareli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
40 Kırşehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
41 Kocaeli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
42 Konya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
43 Kütahya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız (Açıklandı)
44 Malatya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
45 Manisa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
46 K.Maraş İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
47 Mardin İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
48 Muğla İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
49 Muş İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
50 Nevşehir İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
51 Niğde İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
52 Ordu İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
53 Rize İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
54 Sakarya İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
55 Samsun İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
56 Siirt İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
57 Sinop İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
58 Sivas İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
59 Tekirdağ İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
60 Tokat İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
61 Trabzon İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
62 Tunceli İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
63 Şanlıurfa İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
64 Uşak İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
65 Van İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
66 Yozgat İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
67 Zonguldak İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
68 Aksaray İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
69 Bayburt İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
70 Karaman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
71 Kırıkkale İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
72 Batman İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
73 Şırnak İl ihtiyaç listesi Tıklayınız
74 Bartın İl ihtiyaç listesi Tıklayınız