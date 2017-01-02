İki çocuk babası tabanca ile intihar etti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki çocuk babası tabancayla intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Erenler İlçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan ve Erenler Belediyesi'nde şoförlük yapan 2 çocuk babası 48 yaşındaki Cihan Olgun, ikamette kimsenin olmadığı sıralarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tabancayla kendini başından vurarak intihar etti. Haber alamayan yakınları eve geldiğinde Olgun’u kanlar içinde buldu. Şahsın yakınları olay yerine hemen 112 acil ekibi çağırdı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri Cihan Olgun’un öldüğünü belirledi.

Cihan Olgun'un cenazesi otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.