İhlas ve Çinli Wiseweb arasında büyük anlaşma

İhlas Holding, Çin’in İpek Yolu Projesi’nin resmî bilgi merkezi ve finansal teknoloji şirketi konumunda bulunan Wiseweb ile ortaklık anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Çin’in hayata geçireceği 900 milyar $ büyüklüğe sahip projelerde kurumlara data hizmetleri verilecek, şirketlerle ihracat için köprü vazifesi kurulacak

Çin’in “One Belt One Road” (Bir Kuşak Bir Yol) projesi kapsamında yürüteceği dev projelerde aktif rol almak için geçtiğimiz temmuz ayında China Silk Road Group ile ortaklık anlaşması imzalayan İhlas Holding, yeni bir adım daha attı. İhlas Holding, Çin’in İpek Yolu Projesi’nin resmî bilgi merkezi ve finansal teknoloji şirketi konumunda bulunan Wiseweb ile ortaklık anlaşması imzaladı. Pekin’de gerçekleşen imza töreninde, China Silk Road Group Başkan Yardımcısı Chen Hong Jian, İhlas Holding Temsilcisi ve İhlas Silk Road Başkan Yardımcısı Cemil Ceyhan Aral ve Wiseweb Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Charles Mo hazır bulundu. Yapılan anlaşmaya göre Wiseweb ile İhlas Holding ve ortağı China Silk Road Group, Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” kapsamında hayata geçireceği ve toplam 900 milyar dolar büyüklüğe sahip projelerde; kurumlara, şirketlere bilgi hizmetleri verecek, Çinli ve Türk şirketler arasında köprü vazifesi görecek. Aynı zamanda Türk e-Ticaret ve pazarlama şirketlerinin Çin pazarına açılması ve ihracatının artırılması için bilgi akışı sağlanacak. Üç grup da ortak şirket kurarak; İpek Yolu kapsamındaki projelere bilgi akışı, data değerlendirmesi, finansal hizmetlerin geliştirilmesi faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca Türkiye’nin projeleri ve şirketleri de İpek Yolu ülkelerine tanıtılacak.

KAPSAMLI ANALİZ

2007’de kurulan, halka açık Wiseweb firması, 2014’te Çin’in en büyük data merkezi unvanını aldı. Şirket, İpek Yolu Projesi’nin data değerlendirme merkezi olarak, Çin Devleti’ne hizmet veriyor. 2018’de de Çin borsasında 1 milyar dolarlık sermaye artışı planlıyor. Wiseweb, bugün Çin’deki bankaların çoğuna ‘dijital’ alanda yenilik ve finansal teknoloji desteği sağlıyor. Bankalar kredi birliğine ve halkın internet bankacılığına geçişinde, kredi güvenliği hizmeti veriyor. Film şirketleri için rating ölçümü yapıyor. Politikacılar için popülarite analizleri gerçekleştiriyor. 200 bin küçük ve orta ölçekli şirkete ulaşan Wiseweb; sektörel durum tespiti, muhtemel risklerin belirlenmesi, kârı artıracak raporlar hazırlayan, endüstri endeksli ve internet tabanlı çözüm merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Shanghai ve Guanzhou’da o-fisleri bulunan şirket, 6 bilişim doktoru ve 200 üst düzey teknik elemanla çalışıyor. ISO 9001 başta olmak üzere, kendi sahasındaki ulusal ve uluslararası bütün kalite belgelerine sahip olan şirketin, büyük çaplı yüzlerce yazılımı ve 15 patenti bulunuyor.

Wiseweb AYNI ANDA MİLYARLARCA ANALİZ YAPIYOR

Her gün 500 milyon network kullanıcısı

Her gün 200 milyon web sitesi

Her gün 20 milyar kullanıcı işareti

Her gün 1 milyar insanın kullanıcı portresi

Milyonlarca satın alma davranışları

Wiseweb tarafından analiz ediliyor

(Prof. Charles Mo - Chen Hong Jian - Cemil Ceyhan Aral)

China Silk Road Group, İhlas Silk Road ve Wiseweb şirketleri; Türkiye, Orta Doğu, Türk cumhuriyetleri ve İpek Yolu hattı üzerindeki ülkelerde iş birliği için ortak bir şirket kuracak.

Wiseweb firmasının en dikkat çekici hizmetleri arasında, uluslararası network bilgi toplama robotu yer alıyor. Bu robot program; her gün 500 milyon network kullanıcısını, 200 milyon web sitesini, 3 milyar sosyal medya kullanıcısını, 1 milyar insanın portresini, milyonlarca ticari işletmenin davranışını, endüstriyel pazardaki milyonlarca değişik satın alma davranış biçimlerini değerlendiriyor. Böylece önümüzdeki 20 yıl içindeki tahminî davranış şekillerini belirlemeye çalışıyor.

Bu kapsamda her gün, dünyadaki bütün internet kullanıcılarının görüntüleri, paylaşımları, online hareketleri, davranışları, hatta aldıkları biletler analiz ediliyor. Âdeta insanlığın nabzının tutulmasıyla ortaya çıkan bu veriler, ticari amaçla kullanılmak üzere servis ediliyor. Hatta bu robot, film şirketlerine halkın beğenisi ve ilgisi doğrultusunda senaryo yazma işini de yapabiliyor. Bunları yaparken bütün interneti tarıyor, yazışmaları, forumları, yorumları değerlendiriyor.

Wiseweb’in geliştirdiği “Warhawk” (Savaş Şahini) kamuoyu yoklama ve araştırma programı, merkezî hükûmet tarafından satın alındı. Şirketin ayrıca “Giant Elephant” (Koca Fil) isimli kamuoyu analiz sistemi, “Golden Miror” (Altın Ayna) isimli müşteri analiz sistemi, “Golden Eagle” (Altın Kartal) adını verdiği ticari risk ve itibar analiz sistemi gibi dikkat çeken yazılımları da mevcut...

Cemil Aral ve Chen Hong Jian, İhlas Holding ve aralarındaki ortaklık hakkında Wiseweb yetkililerine sunum yaptı.

Pekin’deki imza töreninde China Silk Road Group Başkan Yardımcısı Chen Hong Jian, İhlas Holding Temsilcisi ve İhlas Silk Road Başkan Yardımcısı Cemil Ceyhan Aral, Wiseweb Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Charles Mo ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Prof. Charles Mo, Çin’deki son seçimlerin etkileri hakkında ortaya çıkan değerlendirmelerini paylaştı.