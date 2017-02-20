Iğdır'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 8 ölü, 28 yaralı

Iğdır'da iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, sabah 08.30 sıralarında Iğdır-Aralık Karayolu üzerinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 DY 9420 plakalı otobüs Dilucu Sınır Kapısına doğru giderken, karşı yönden gelen 34 YK 9300 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise adli tıp kurumuna sevk edildi.

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alpman, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini belirterek, “Saat 08.30 sıralarında Dilucu Sınır Kapısına yakın bir yerde, sis olmasından dolayı kaza meydana geldi.

Feci kazada ölü sayısı arttı

Iğdır'da iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e, yaralananların ise 28’e çıktı.

Sabah 08.30 sıralarında Iğdır-Aralık karayolu üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 DY 9420 ve 34 YK 9300 plakalı otobüsler kafa kafaya çarpışmış ve 7 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralanmıştı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Iğdır İl Sağlık Müdürü Alpaslan Erol, şimdiye kadar kazada 3’ü Türk vatandaşı 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Biri ağır 28 kişinin de yaralandığını belirten Erol, yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin ise devam ettiğini kaydetti.

Ercan Tunç