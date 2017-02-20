Iğdır'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 16 yaralı

Iğdır'da iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, sabah 08.30 sıralarında Iğdır-Aralık Karayolu üzerinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 DY 9420 plakalı otobüs Dilucu Sınır Kapısına doğru giderken, karşı yönden gelen 34 YK 9300 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise adli tıp kurumuna sevk edildi.

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alpman, kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini belirterek, “Saat 08.30 sıralarında Dilucu Sınır Kapısına yakın bir yerde, sis olmasından dolayı kaza meydana geldi.

7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı

İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Bunlardan 2’si araçların sürücüleri, diğerlerinin ise daha kimlikleri belirlenmedi. Cenazeler adli tıp kurumuna gönderildi” dedi.

İki otobüste bulunan yaralıları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Ercan Tunç