IDS akaryakıtta dolandırıcılığı engellemek için üretti

Uluslararası Dizel Hizmeti (IDS), akaryakıt alımlarında ağır ticari araçlar için çipli kart üretti.

Kuwait Petroleum Corporation (Kuveyt Petrol Kurumu) bünyesinde bulunan IDS (International Diesel Service / Uluslararası Dizel Hizmeti), ağır ticari araçlar için akaryakıt alımlarında Avrupa'da 600'ün üzerinde otomatik dolum istasyonunda kullanılması amacıyla çipli kart üretti. Şirketten yapılan açıklamada; ağır ticari araçlara yönelik temassız yakıt kartının kullanıma sunulmasının ardından geçen on sekiz ay boyunca ödeme konusunda hiçbir dolandırıcılık veya kart kopyalama olayı meydana gelmediği bildirildi. Güvenli dâhili çip sayesinde kopyalanması imkânsız olduğu belirtilen yakıt kartının diğer önleyici tedbirlerle birlikte piyasada yüzde 100 güvenli işlem imkânı sunduğu belirtiyor.

"Yakıt kartlarımız en az banka kartları kadar güvenli"

Global Kart İşletme Direktörü, Q8, Vincenzo Maniaci, konuyla ilgili olarak; "Yakıt, dolandırıcılara oldukça çekici gelen bir ürün olmaya devam ediyor. IDS kartlarıyla ilgili hiçbir dolandırıcılık olayı yaşanmadığını bildirmekten gurur duyuyoruz. Yakıt kartlarımız en az banka kartları kadar güvenli ve piyasada mevcut olan en güvenli çözüm. Kart kopyalanamadığı için, sahtesinin yapılması imkânsız; yani suçlular kullandığımız teknolojiyi aşamıyor". dedi.

Ayrıca; şirket aynı zamanda Avrupa'daki tüm istasyonlarında işlemlerin güvenle yapılması ve kartların tam denetimi için birtakım akıllı tedbirler de sunuyor. Kullanıcıların tüm araç ve sürücü yakıt kartlarını, iyi düzenlenmiş ve gezinmesi kolay bir kart yönetim sistemi olan iAccount sayesinde çevrimiçi olarak kontrol edebiliyor. Böylece işlemler, kredi bilgileri, fiyatlar ve ağ bilgilerine kolaylıkla erişilebiliyor.