İcra ve İflas Kanunu Tasarısı TBMM'de kabul edildi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

TBMM'de kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na göre icrada ve iflasta ticari ile ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevriliyor. Borca batık durumdaki sermaye şirketi ya da kooperatifin mali darboğazı aşması ve ekonomi içindeki üretken konumunu devam ettirmesi amacına yönelik kabul edilen iflasın ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle kaldırılıyor. Sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecek. Bir kısım kamu alacaklıları ile rehinle temin edilmiş alacakların rüçhanı yer değiştiriliyor. Bir kısım kamu alacakları, rehinle temin edilmiş alacaklar karşılandıktan sonra diğer alacaklara nazaran öncelikli ödenecek. Müflisin iflas masası hakkında faydalı olmayacağı anlaşıldığı için kapatılıp mühürlenen yerleri, üzerinde rehin bulunmasa bile ilk alacaklılar toplanması tarafından da uygun bulunması halinde iflas dairesince derhal satılacak.

İflas kararının tebliğinden sonra tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar verme süresi üç aydan iki aya indiriliyor. Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan herhangi bir borçlu, vade verilmek ya da tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek yahut muhtemelen bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek.

Konkordato, 'borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma' olarak tanımlanıyor. İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek. Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Konkordato mühleti, konkordato borçlusunun durumunun iyileşmesi

Konkordato projesi, kaydedilmiş olan alacakların ve alacakların yarısının veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılacak. Adi konkordato borçlu, ön projede belirtilmek suretiyle alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılmasını talep edebilecek.

Mahalli idareler, özel kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, kamu iktisadi teşekkülleri ile bunların bağlı ortaklıkları, meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, noterler, baro levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucu ve bilirkişiler, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri veya sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait ortaklıklar, adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim elektronik yolla tebligat yapacaklar.