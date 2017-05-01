'İçerde' her şey değişti!

Show TV'de yayınlanan 'İçerde' dizisinde, 'Melek’in ölümü tüm dengeleri değiştirecek. Bugüne kadar polis olarak bilinen 'Mert' artık 'Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişi olup 'Sarp’la aynı safta yer alacak.

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Mustafa Uğurlu ve Çetin Tekindor'un başrolde yer aldığı fenomen yapım 'İçerde'de; Celal, Melek’i elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acı çektirmeye karar verir. Ancak işler istediği gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karşısına çıkar.



İki ezeli düşmanı, aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Öte yandan bugüne kadar polis olarak bilindiği için Celal’in adamlarının gözünde düşman olan Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişidir. Mert’le çalışmak zorunda olan Sarp’ı ise oldukça zor günler bekliyordur. Artık kendini ele vermemesi gereken tek kişi Sarp’tır.

Melek, ardında Umut’la ilgili bir kaset bırakmıştır. Ancak Sarp’ın hayata tutunma sebebi olan bu kasetten haberdar olan tek kişi o değildir.

Habertürk