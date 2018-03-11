Hüseyin Başaran ve Mina Başaran kimdir ? İran'da düşen uçakta kimler var

Başaran Holding'e ait olan özel jet İran'da düştü. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da içinde bulunduğu özel jetin C-TRB Challenger 604 olduğu öğrenildi. Peki Hüseyin Başaran kimdir ve kızı Mina Başaran kimdir? Düşen özel jette başka kimler vardı...

Hüseyin Başaran, Mina Başaran kimdir ve İran'da düşen uçakta kimler var ? Başaran Holdinge ait özel jet İran'da düştü. İçinde Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın da bulunduğu öğrenildi. Peki Mina Başaran kimdir? Hüseyin Başaran kimdir? İşte detaylar…

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren ve bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan görevini üstlenen Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir. İlk olarak fındık ticareti ile ticari hayatına başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur. Bir Birçok farklı sektörde yatırımları olan Başaran Holdingin Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımları mevcut durumda. Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailenin tek kızı olan Mina Başaran, 28 yaşında. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

İran'da düşen uçakta kimler var?

Düşen uçakta Mine Başaran ile beraber 7 kız arkadaşı ve 3 mürettabat olduğu öğrenildi.