Hırsız müdür çıktı

Bursa’da 12 bin TL maaşla müdür olarak çalıştığı işyerine takma sakalla girip çelik kasadan 1 milyon lira çalan şüpheli, güvenlik kameralarını kırıp, kaçtı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlının, iş yerinde müdür olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Nilüfer’e bağlı Konak Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak A’nın (33) sahibi olduğu altın toptancısına gece geç saatlerde hırsız girdi. Sabah iş yerine geldiğinde bir çelik kasanın çalınmış, diğerinin ise kesilmiş olduğu gören Burak A, durumu polis ekiplerine bildirdi.

HIRSIZ İŞ YERİNİN MÜDÜRÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tanınmamak için takma sakal takan şahsın iş yerine geldiği aracın plakasından yola çıkarak sahibine ulaşan polis ekipleri, Metin B. isimli şahsın aracı iş yerinde müdür olarak çalışan Yunus Y’ye (41) kiraladığını tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Yunus Y’yi Mudanya ilçesinde gözaltına aldı.

İş yeri sahibi şikayetçi olmadı, serbest kaldı

Şahısla birlikte iş yerinden çaldığı yaklaşık 1 milyon TL’yi de ele geçiren ekipler, şahsı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. İş yeri sahibi Burak A’nın şikayetçi olmaması üzerine Yunus Y, serbest bırakıldı.

Ahmet Faruk Çabuk