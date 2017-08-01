‘Hero’ tişörtlü şahıs serbest bırakıldı

Kırklareli’nde 'Hero' tişörtü giydiği gerekçesiyle 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını' yapmak suçundan gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Lülerburgaz ilçesinde İstanbul Caddesi üzerinde kafede, bir şahsın üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört giydiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, 'Hero Heroes Are Immortal’ ibaresi olan beyaz renkli tişörtlü O.K.'yi gözaltına aldı. Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yasal işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Halil Dağ