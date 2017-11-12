Hemzemin geçitte feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Muş’ta hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Muş-Bulanık karayolunun Alazlı köyü mevkiinde meydana geldi. Muş’tan Bulanık’a gitmekte olan Eyüp Güleç yönetimindeki 49 D 4031 plakalı tavuk yüklü kamyonete, Alazlı köyü mevkiindeki hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada araçta bulunan Doğan Erkoç olay yerinde feci şekilde can verirken, sürücü Eyüp Güleç ve oğulları Fırat ile Enes Güleç yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fırat Güleç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan Eyüp Güleç ve Enes Güleç ise ameliyata alındı.

Bölgede son bir ay içerisinde 2 kaza olduğunu dile getiren Mikail Öztürk isimli vatandaş, "Hemzemin geçitte bu ay ikinci kaza oldu. Burada gereken önlem alınmıyor. Bu akşam da meydana gelen kazada, 2 kişi vefat etti. Birisi parçalanarak öldü. Parçaları, ayakları, kolları, ayrı ayrı yerlerden topladık. Gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nejdet Armağan