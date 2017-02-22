Hazro ve Silvan’da PKK’ya ait 4 sığınak imha edildi

Diyarbakır’ın Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 4 sığınak, içerindeki patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle birlikte imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlere devam edilmektedir.

Bu çerçevede, 21 Şubat 2017’de Hazro ve Silvan kırsal alanında ‘Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-14’ operasyonu icra edilmiştir. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 ayrı sığınak ve barınak tespit edilmeyi müteakip tahrip edilmiş, sığınaklar içerisinde 7 tüp, bir adet sırt çantası, bir met, 7 çift ayakkabı, 10-15 kilogram Amonyum nitrat, bir adet Abdullah Öcalan posteri, 140 pil, 2 akü, 5 leşker kıyafeti, 150 metre kablo ile yaklaşık 250 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ile çok sayıda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir.

Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.