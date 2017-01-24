Hastayı sırtında metrelerce taşıdı

Konya’nın Hadim ilçesinde hasta ihbarına giden 112 Acil Servis ekipleri, ilçedeki yoğun kar nedeniyle 66 yaşındaki hastayı ambulansa kadar sırtında taşıdı.

Hadim ilçesi Hocalar Mahallesi’nden hasta ihbarı alan sağlık ekipleri, istasyonda bulunan kar paletli ambulansla olay yerine doğru hareket etti. Hastaya bir an önce müdahale etmek için yola çıkan sağlık çalışanları, ilçe merkezinde 2 metreyi aşan karda zor anlar yaşadı. Olay yerine varmakta güçlük çeken ekip, paletli ambulansla yolda mahur kaldı. Ekipler, bölgede kar temizleme çalışması yapan Hadim Belediyesine ait olan kar küreme aracı tarafından saplandığı yerden kurtarıldı. Ardından tekrar yola koyulan ekipler, tansiyon ve şeker hastası olan 66 yaşındaki Mevlüt Çakmak’ı evinin bahçesinde karlar içinde yatarken buldu. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık çalışanları, yoğun kar yağışı sebebiyle hastayı sedye ile taşıyamadı. Bunun üzerine ekipte görevli Samet Kuz ve Uğur Gök önce hastayı itfaiye usulü taşımayı denedi. Ancak kar kalınlığı ve buzlanma nedeniyle başaralı olamayan görevlilerden Samet Kuz 66 yaşındaki Mevlüt Çakmak’ı sırtına aldı. Ambulansa kadar taşınan hasta, Hadim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çakmak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.