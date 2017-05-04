Hakkari'de sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 7 asker yaralanırken, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2017 günü saat 22.00 sıralarında Çukurca ilçesi Güvendağı Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarının Gerki Tepe Üs Bölgesinde bulunan askerler tarafından tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bölgeye ivedi olarak süper Cobra taarruz helikopterleri sevk edilmiş ve yakın hava desteği kapsamında 8 hedef Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca vurulmuştur. Sınır ötesinden eş zamanlı olarak saldırılarını gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde çok sayıda roketatar ve AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere toplam 7 askeri personel yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.