Hakan Survivor'a dönecek mi? Hakan Hatipoğlu'na ne oldu?

Hakan Hatipoğlu Survivor'da takımına dönebilecek mi? Survivor tarihinin en heyecanlı dönemini yaşayan Survivor 2018'in ilk ciddi kazasını Hakan Hatipoğlu yaşadı. Peki Hakan Hatipoğlu'na ne oldu? Survivor Hakan dönecek mi? İşte tüm detaylar...

Survivor 2018'in ilk sakatlığını Hakan Hatipoğlu yaşadı. Oyun esnasında bariyere kafasını çarpan Hakan'ın göz kapağında yırtık oluştu. Tedavisi merkezdeki hastanede devam ediyordu. Beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Survivor Hakan'ın bir hafta içerisinde yarışmaya geri döneceği bilgisini veren Ilıcalı, yaklaşık 1 ay oyunlarda mücadele edemeyeceğini belirtti.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması:

'Gönüllüler takımına iki tane haberim var. Doktorumuz Metin Kuş, Hakan hakkındaki kararını açıkladı; Hakan dönecek. Bir hafta içerisinde takıma gelecek, ama yaklaşık bir ay oyunlarda mücadele edemeyecek'

HAKAN HATİPOĞLU'NA NE OLMUŞTU?

Survivor'da ödül oyunu sırasında büyük bir hızla girdiği üzeri ağla kapla tünelde kafasını bariyerlere vuran Hakan, acı içinde yere yığılmıştı.Göz kağağında yırtık oluştuğu tespit edildi. Boynunu inciten ve gözünden ciddi şekilde yaralanan Hakan Hatipoğlu, Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla şehir merkezindeki hastaneye kaldırılmıştı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINA 2 YENİ YARIŞMACI GELİYOR!

Acun Ilıcalı Gönüllüler takımında Hakan'ın sakatlığı ve Gamze'nin diskalifiyesinden sonra takim için beklenen açıklamayı yaptı. Gönüllüler takımına 2 yeni yarışmacı geleceğinin müjdesini veren Ilıcalı, "İki takıma da 2'şer tane yedek gelecekti. Gönüllülerin yedeklerinden birini daha erken getireceğiz. Onun dışında ayrılan Gamze'nin yerine de yeni yarışmacı geliyor. Hem Hakan'ın yerine hem Gamze'nin yerine yarışmacı gelecek. Onlar yola çıktı, iki gün içerisinde burada olacaklar" dedi.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

İsmini ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi.

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.