Hadise: Herkes şampiyon olsun

Bodrum’da sahne alan Hadise sevenleriyle buluştu.

Önceki gün Yalıkavak’ta konser veren Hadise yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hadise, şeker pembesi kıyafetiyle, şarkılarıyla, danslarıyla ve sohbetiyle izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hadise, “Ablamın mekanı olduğu için belki heyecan daha az olur diye düşünüyordum ama hiç öyle değilmiş. Heyecandan yerimde duramıyorum şu an ama sahneye ilk adımı attıktan sonra kendime gelirim” dedi.

Gülşen’i ve Demet Akalın’ı beach clubta verdiği konserlerinde dinlemeye gelen Hadise, bununla ilgili şunları söyledi: “Onlar benim sanatçı dostlarım. İkisini de seviyorum ve saygı duyuyorum. Onlar nasıl benim yanımdaysa ben de onların yanındayım. İkisini de çok merak ediyordum ve elime böyle bir fırsat geçince izlemek istedim. Çok güzel vakit geçirdik ve eğlendik” ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre önce “Şampiyon” isimli albümünü piyasaya çıkaran Hadise, “Sizce bu yazın şampiyonu kim” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bence herkes kendi alanında şampiyon. Bu yıl herkes şarkı, albüm çıkardı ve hepimiz bir şekilde bu işten paramızı kazanıyoruz. Sadece ben değil ekibim de parasını kazanıyor. Bu yüzden herkes iş yapsın, herkes kendi dalında şampiyon olsun. Ben hiçbir zaman şampiyonum, en iyi benim demedim. Kendi dalımda, kendimin şampiyonuyum dedim. Herkes şampiyon olsun, herkes bol bol iş yapsın” dedi.

Eren Ayhan