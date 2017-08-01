Hababam Sınıfı'nın tek mezunu Ahmet bakın şimdi ne yapıyor!

Yakışıklı ve efendiliğiyle gönüllerde taht kuran Hababam Sınıfı'nın tek mezunu Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı.

Sezerel'e sanatçı dostları sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı. Sezerel'in 64'üncü doğum gününe, Erhan Yazıcıoğlu ve Ali Poyrazoğlu da katıldı.

Ahmet Sezerel, Beyoğlu ilçesinde 23 Temmuz 1953'te doğdu. Çocukluk yılları İstanbul'da geçti. İlköğretim ve liseyi İstanbul'da üniversiteyi ise Ankara'da okudu. Oyunculuğa yöneldi. İlk önce tiyatrolarda oyunculuk yaptı.

Sonrasında 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' ile ünlendi. Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde usta oyuncularla bir arada oynadı. Gülen Adam filminde gülen adamın arkadaşı rolünde oynadı.

Son olarak 'Aşkın Dansı' filminde başrolde oynadı. 1982 yılında kurduğu Taksim Sanat Evi ile restoran işletmeciliğine adım atan Ahmet Sezerel, bugün halen 1985 yılında kurulan Torba Sanat Evi'ni işletmeye devam etmektedir.