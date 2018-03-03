Gomis, ilk kez 4 gol attı ve Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kardemir Karabükspor ağlarına gönderdiği 4 golle kariyerinde ilk kez 4 gol attı. Böylece Fransız oyuncu 2000-01 sezonunda 22 gol atan Mario Jardel'i geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 7-0 mağlup etti. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, damga vurdu. Gomis, mücadelede 5, 18, 26 ve 33. dakikalarda attığı gollerle rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu’nda Bursaspor’u 5-0 mağlup ederken, 3 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da ilk hat-trickini yapmıştı. Gomis, bu hafta 3 golden fazla atarak, ne kadar formda olduğunu gösterdi.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ!

Bafetimbi Gomis, Karabükspor maçında attığı gollerle Galatasaray tarihine geçti. Gomis ve Jardel'in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada, 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle Tarık Hocic ise 4. sırada yer alıyor.

İLK KEZ 4 GOL ATTI!

Başarılı golcü, Karabükspor maçına attığı golle kariyerinde bir ilki de yaşadı. Fransız futbolcu, kaydettiği 4 golle kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atma heyecanı yaşadı. Gomis, kariyerinde daha önce Marsilya'da, Lyon'da ve Saint-Etienne’de de 1 kez 3 gol atma başarısı yakalamıştı.