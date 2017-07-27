Gölde facia 4 kişi boğularak can verdi

Bursa'nın İznik İlçesi'nde serinlemek için göle giren 2'si kadın, 1'i çocuk, 4 kişi boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir'den İznik'e giden 4 kişilik aile İznik Gölü kıyısındaki Göllüce mevkinde sazlık alanda serinlemek için göle girdi. 4 kişiden 3'ünün cesedi çıkartılırken 14 yaşındaki kız çocuğuna ise, ulaşılamadı. Olay yerine Bursa'dan deniz polisi sevk edildi.

Yenişehirli oldukları öğrenilen Zehra Kebapçı, Melike Kebapçı, Cemal Özdemir ve Aynur Özdemir'in yaşamını yitirdiği olayda Melike Kebapçı'nın cesedine ulaşılamadığı belirtildi. Olayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.

Acı detay

Bursa’nın İznik İlçesinde, 4 kişinin boğularak can verdiği olayda göle deniz yatağıyla giren 14 yaşındaki kız çocuğunun yataktan düşmesi üzerine kurtarmak için göle giren diğer 3 kişinin de boğularak can verdiği ortaya çıktı.

Ölen 4 kişinin göle girdiği yerde bulunan ve üzerine sprey boya sıkıldığı için güçlükle farkedilebilen "Dikkat akıntı vardır. Burada göle girmek yasaktır" tabelası dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre Yenişehir’de yaşayan ve akraba olan Cemil Özdemir (62), eşi Aynur Özdemir (55) ile komşusu Zehra Kebapçı (45) ve yeğeni Melike Kebapcı’yı (14) da yanlarına alarak İznik Gölü kıyısına piknik yapmaya gitti. Göllüce Mahallesi Derbentaltı Mevkiinde deniz yatağı ile göle giren 14 yaşındaki Melike Kebapçı akıntıya kapılıp uzaklaşmaya başlayınca Cemil Özdemir küçük kıza bağırarak geri gelmesini söyledi. Geri gelmeye çalışırken panik olup su yatağından düşen Melike suda kaybolunca, kıyıda bekleyen diğer 3 kişide kurtarmak için suya atladı. Melike Kebapçıyı kurtarmaya çalışan Cemil Özdemir, eşi Aynur Özdemir ile Melike Kebapçının halası Zehra Kebapçıda balçık olan gölün zeminine batıp boğuldu. Cemil Özdemir, Aynur Özdemir ve Zehra Kebapçı’nın cesetleri vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından gölden çıkarılırken cesedi 8 metre derinlikte balçığa saplanan Melike Kebapçı için Bursa'dan Deniz Polisi'nden yardım istendi. Göle giren dalgıç polisler küçük kızın cesedini de sudan çıkardı. Cesetler Jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İznik İlçe Hastanesi Morguna kaldırıldı. Haberi alan her iki aileninde yakınları hastaneye akın etti.

Öte yandan olay yerinde üzerine sprey boya ile yazı yazıldığı için okunmakta güçlük çekilen "Dikkat akıntı vardır. Burada göle girmek yasaktır" yazılı uyarı tabelası vatandaşların görebilselerdi belkide hayatta kalacaklardı diye yorum yapmasına neden oldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Samet Doğru - Abdullah Çibir - Halil Ataş