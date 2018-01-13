Göksel Gümüşdağ: 'Arda, turuncu forma ile ülkesine dönüyor'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Barcelona’da forma giyen milli oyuncu Arda Turan’ın imza atmak üzere bugün İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Barcelona’da forma giyen milli oyuncu Arda Turan ile bir süredir ilgilenen Medipol Başakşehir, transferi noktaladı. Turuncu-lacivertliler, başarılı futbolcunun resmi imzayı atmak üzere bugün 18.00'da İstanbul’a ineceğini açıkladı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arda Turan bugün üzerinde turuncu forma ile ülkesine dönüyor. Bu sadece Başakşehir’in değil, Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.